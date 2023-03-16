Ребров рассказал правду о травме Ярмоленко

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко почти восстановился от травмы

Главный тренер клуба "Аль-Айн" их ОАЭ Сергей Ребров анонсировал скорое возвращение на поле полузащитника Андрея Ярмоленко.

Ребров рассчитывает на ветерана в ближайших матчах, сообщает официальный сайт "Аль-Айна".

Скоро пройдет месяц с момента травмы Андрея Ярмоленко. Опытный футболист получил повреждение еще 25-го февраля. Он уже практически завершил восстановительные процедуры и скоро вернется в состав "Аль-Айна".

"Андрей Ярмоленко не сможет сыграть 17 марта против "Аль-Насра". Но его выход на поле произойдет уже скоро. Ему необходимо чуть больше недели для того, чтобы набрать форму. Думаю, к международной паузе на матчи сборных Ярмоленко уже будет в порядке", — рассказал Сергей Ребров.

Не только Ребров ждет Ярмоленко

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань вызвал Андрея Ярмоленко на товарищеский поединок с Англией. Матч состоится в Лондоне 26-го марта. Ярмоленко остается капитаном "сине-желтых", и новый тренер рассчитывает на опытного футболиста.

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