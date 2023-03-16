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Ребров рассказал правду о травме Ярмоленко

16 марта 2023 12:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал правду о травме Ярмоленко
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко почти восстановился от травмы
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер клуба "Аль-Айн" их ОАЭ Сергей Ребров анонсировал скорое возвращение на поле полузащитника Андрея Ярмоленко. 

Ребров рассчитывает на ветерана в ближайших матчах, сообщает официальный сайт "Аль-Айна". 

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Скоро пройдет месяц с момента травмы Андрея Ярмоленко. Опытный футболист получил повреждение еще 25-го февраля. Он уже практически завершил восстановительные процедуры и скоро вернется в состав "Аль-Айна". 

"Андрей Ярмоленко не сможет сыграть 17 марта против "Аль-Насра". Но его выход на поле произойдет уже скоро. Ему необходимо чуть больше недели для того, чтобы набрать форму. Думаю, к международной паузе на матчи сборных Ярмоленко уже будет в порядке", — рассказал Сергей Ребров. 

Ребров рассказал о возвращении Ярмоленко

Не только Ребров ждет Ярмоленко

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань вызвал Андрея Ярмоленко на товарищеский поединок с Англией. Матч состоится в Лондоне 26-го марта. Ярмоленко остается капитаном "сине-желтых", и новый тренер рассчитывает на опытного футболиста. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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