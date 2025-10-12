Ребров відповів на чутки про можливий перехід у Панатінаїкос

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у разі невдачі в кваліфікації чемпіонату світу-2026 може покинути команду. Фахівцем вже цікавляться іноземні клуби.

Про це Ребров повідомив під час пресконференції перед грою проти Азербайджану в Кракові, передає "Трибуна".

Ребров заявив про інтерес до нього від інших клубів

Ребров вперше дав відверту відповідь на чутки про можливий перехід до грецького "Панатінаїкоса". На пресконференції він згадав про перші чутки щодо інтересу греків.

"Дивіться, є якісь клуби, які дійсно цікавляться тренером. Я не знаю, ви подивіться перед цією грою, що робили з Ребровим. Але коли є якийсь клуб, який цікавиться: "О, це що? А як так можна?" Такого ж не буває, що ним хтось цікавиться, він же ні про що!" — сказав Ребров.

Тренер визнав, що зацікавленість з боку клубів існує завдяки його успішній роботі в "Динамо", "Ференцвароші" та "Аль-Айні", але він чітко розставив пріоритети і зараз працє в збірній.

"Я працюю в збірній України і поважаю свою країну. Я точно працюватиму до кінця зі своєю командою", — зазначив Ребров.

Матч Україна — Азербайджан відбудеться 13 жовтня о 21:45 за київським часом на стадіоні "Краковія" в Польщі.

