Головна Спорт Ребров вперше підтвердив зацікавленість до себе відомого клубу

Ребров вперше підтвердив зацікавленість до себе відомого клубу

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 21:59
Ребров відповів на чутки про можливий перехід у Панатінаїкос
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у разі невдачі в кваліфікації чемпіонату світу-2026 може покинути команду. Фахівцем вже цікавляться іноземні клуби.

Про це Ребров повідомив під час пресконференції перед грою проти Азербайджану в Кракові, передає "Трибуна".

Читайте також:
Сборная Украины по футболу
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Ребров заявив про інтерес до нього від інших клубів

Ребров вперше дав відверту відповідь на чутки про можливий перехід до грецького "Панатінаїкоса". На пресконференції він згадав про перші чутки щодо інтересу греків.

"Дивіться, є якісь клуби, які дійсно цікавляться тренером. Я не знаю, ви подивіться перед цією грою, що робили з Ребровим. Але коли є якийсь клуб, який цікавиться: "О, це що? А як так можна?" Такого ж не буває, що ним хтось цікавиться, він же ні про що!" — сказав Ребров.

Тренер визнав, що зацікавленість з боку клубів існує завдяки його успішній роботі в "Динамо", "Ференцвароші" та "Аль-Айні", але він чітко розставив пріоритети і зараз працє в збірній.

"Я працюю в збірній України і поважаю свою країну. Я точно працюватиму до кінця зі своєю командою", — зазначив Ребров.

Матч Україна — Азербайджан відбудеться 13 жовтня о 21:45 за київським часом на стадіоні "Краковія" в Польщі.

Нагадаємо, оборонець збірної України Ілля Забарний став найдорожчим українським футболістом.

Відомий ексфутболіст "Динамо" Віктор Леоненко заявив, що Реброву потрібно дати можливість відпрацювати контракт.

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Панатінаїкос
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
