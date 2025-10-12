Видео
Україна
Главная Спорт Ребров впервые подтвердил интерес известного клуба

Ребров впервые подтвердил интерес известного клуба

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 21:59
Ребров ответил на слухи о возможном переходе в Панатинаикос
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в случае неудачи в квалификации чемпионата мира-2026 может покинуть команду. Специалистом уже интересуются иностранные клубы.

Об этом Ребров сообщил во время пресс-конференции перед игрой против Азербайджана в Кракове, передает "Трибуна".

Сборная Украины по футболу
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Ребров заявил об интересе к нему от других клубов

Ребров впервые дал откровенный ответ на слухи о возможном переходе в греческий "Панатинаикос". На пресс-конференции он вспомнил о первых слухах об интересе греков.

"Смотрите, есть какие-то клубы, которые действительно интересуются тренером. Я не знаю, вы посмотрите перед этой игрой, что делали с Ребровым. Но когда есть какой-то клуб, который интересуется: "О, это что? А как так можно?" Такого же не бывает, что им кто-то интересуется, он же ни о чем!" — сказал Ребров.

Тренер признал, что заинтересованность со стороны клубов существует благодаря его успешной работе в "Динамо", "Ференцвароше" и "Аль-Айне", но он четко расставил приоритеты и сейчас работает в сборной.

"Я работаю в сборной Украины и уважаю свою страну. Я точно буду работать до конца со своей командой", — отметил Ребров.

Матч Украина — Азербайджан состоится 13 октября в 21:45 по киевскому времени на стадионе "Краковия" в Польше.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный стал самым дорогим украинским футболистом.

Известный экс-футболист "Динамо" Виктор Леоненко заявил, что Реброву нужно дать возможность отработать контракт.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Панатинаикос
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
