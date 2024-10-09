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Ребров звернувся до гравців збірної України — що сказав тренер

9 жовтня 2024 14:31
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров звернувся до футболістів збірної України напередодні матчів
Сергій Ребров (праворуч) та головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станіслав Костюк - Редактор

У жовтні збірна України зіграє два матчі та спробує набрати перші бали у Лізі Націй. Суперниками національної команди стануть Грузія та Чехія.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до цих поєдинків на своїй сторінці в Instagram.

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Збірна України не може виграти вже три матчі поспіль. Спочатку підопічні Сергія Реброва завершили без голів поєдинок із Бельгією (0:0) на Євро-2024. Потім у рамках Ліги Націй команда програла Албанії (1:2) та Чехії (2:3). На тлі ігрової кризи виникли чутки про погіршення стосунків головного тренера із футболістами команди.

Збірна України
Футболісти у новій формі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про збірну України

Наставник "синьо-жовтих" звернувся до своїх підопічних у соціальній мережі. Сергій Ребров написав, що йому приємно побачити гравців у таборі національної команди. Фахівець визнав, що старт у Лізі Націй вийшов невтішним, проте тренер сподівається виправити ситуацію у жовтневих матчах.

Українська команда посідає останнє місце у своїй групі Ліги Націй перед третім туром. Команда Сергія Ребров не зуміла набрати жодного бала, після чого зіткнулася зі справжньою епідемією травм.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував зміну постачальника офіційного екіпірування для збірних України.

Голкіпер національної команди Георгій Бущан опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров тренер

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