Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров обратился к игрокам сборной Украины — что сказал тренер arrow

Ребров обратился к игрокам сборной Украины — что сказал тренер

9 октября 2024 14:31
Станислав Костюк - Редактор
Ребров обратился к футболистам сборной Украины накануне матчей
Сергей Ребров (справа) и главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станислав Костюк - Редактор

В октябре сборная Украины сыграет два матча и попробует набрать первые баллы в Лиге Наций. Соперниками национальной команды станут Грузия и Чехия. 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал подготовку команды к этим поединкам на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Сборная Украины не может выиграть уже три матча подряд. Сначала подопечные Сергея Реброва завершили без голов поединок с Бельгией (0:0) на Евро-2024. Затем в рамках Лиги Наций команда проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3). На фоне игрового кризиса возникли слухи об ухудшении отношений главного тренера с футболистами команды. 

Сборная Украины
Футболисты в новой форме. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о сборной Украины 

Наставник "сине-желтых" обратился к своим подопечным в социальной сети. Сергей Ребров написал, что ему приятно увидеть игроков в лагере национальной команды. Специалист признал, что старт в Лиге Наций получился неутешительным, однако тренер надеется исправить ситуацию в октябрьских матчах. 

Украинская команда занимает последнее место в своей группе Лиги Наций перед третьим туром. Команда Сергея Ребров не сумела набрать ни одного балла, после чего столкнулась с настоящей эпидемией травм. 

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал изменение поставщика официальной экипировки для сборных Украины. 

Голкипер национальной команды Георгий Бущан оказался в сфере интересов известного европейского клуба. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров тренер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:40 Нобелевская премия по химии — за что наградили лауреатов в этом году

14:37 В Ровенской области нашли авто бежавшего убийцы супругов из Львовщины — приметы

14:20 Недвижимость в странах Европы в 2024 году — как изменились цены

14:19 Что делать, если ТЦК объявил в розыск — советы одесского адвоката

14:16 ВСУ ударили по скоплению оккупантов и взорвали склад БК — видео с Харьковщины

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

14:15 Командир "Стугны" рассказал подробности об операции в Волчанске с Будановым

14:06 "Госоператор тыла" скрывает подробности закупок для ВСУ — расследование

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

14:40 Нобелевская премия по химии — за что наградили лауреатов в этом году

14:37 В Ровенской области нашли авто бежавшего убийцы супругов из Львовщины — приметы

14:20 Недвижимость в странах Европы в 2024 году — как изменились цены

14:19 Что делать, если ТЦК объявил в розыск — советы одесского адвоката

14:16 ВСУ ударили по скоплению оккупантов и взорвали склад БК — видео с Харьковщины

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

14:15 Командир "Стугны" рассказал подробности об операции в Волчанске с Будановым

14:06 "Госоператор тыла" скрывает подробности закупок для ВСУ — расследование

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке