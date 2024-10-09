Ребров обратился к футболистам сборной Украины накануне матчей

Сергей Ребров (справа) и главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

В октябре сборная Украины сыграет два матча и попробует набрать первые баллы в Лиге Наций. Соперниками национальной команды станут Грузия и Чехия.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал подготовку команды к этим поединкам на своей странице в Instagram.

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Сборная Украины не может выиграть уже три матча подряд. Сначала подопечные Сергея Реброва завершили без голов поединок с Бельгией (0:0) на Евро-2024. Затем в рамках Лиги Наций команда проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3). На фоне игрового кризиса возникли слухи об ухудшении отношений главного тренера с футболистами команды.

Футболисты в новой форме. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о сборной Украины

Наставник "сине-желтых" обратился к своим подопечным в социальной сети. Сергей Ребров написал, что ему приятно увидеть игроков в лагере национальной команды. Специалист признал, что старт в Лиге Наций получился неутешительным, однако тренер надеется исправить ситуацию в октябрьских матчах.

Украинская команда занимает последнее место в своей группе Лиги Наций перед третьим туром. Команда Сергея Ребров не сумела набрать ни одного балла, после чего столкнулась с настоящей эпидемией травм.

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