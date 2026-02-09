Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Репер Дрейк програв семизначну суму на ставці на спорт

Репер Дрейк програв семизначну суму на ставці на спорт

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 15:32
Дрейк програв 1 млн на Супербоулі, поставивши проти фаворита
Репер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Репер Дрейк нині вважається легендою не лише в музиці. У спорті його також добре знають як людину, яка регулярно програє великі суми на ставках.

Цього разу Дрейк невдало зробив вибір на Супербоул, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі репера.

Реклама
Читайте також:
Репер Дрейк
Ставка Дрейка. Фото: скриншот

Дрейк знову програв на ставках

У ніч на 9 лютого в США відбувся фінал Супербоулу — один із найгучніших спортивних матчів року. У вирішальному поєдинку сезону НФЛ зійшлися "Нью-Інгленд Петріотс" та "Сіетл Сігокс".

Матч привернув увагу не лише мільйонів уболівальників, а й відомого репера Дрейка, який напередодні гри опублікував скриншот ставки на суму 1 мільйон доларів. Музикант поставив на перемогу "Нью-Інгленд Петріотс" із коефіцієнтом 2,95, розраховуючи на несподіваний результат.

Однак прогноз Дрейка не справдився. У фіналі Супербоулу впевнено переміг фаворит — "Сіетл Сігокс" здолав "Нью-Інгленд Петріотс" із рахунком 29:13, не залишивши супернику шансів у другій половині матчу.

У підсумку репер втратив 1 мільйон доларів, а його серія невдалих спортивних ставок продовжує зміцнювати репутацію поганої прикмети.

Нагадаємо, одне з українських відомств прокоментувало скандальний інцидент із Михайлом Мудриком.

Українська біатлоністка зізналася, чому на Олімпіаді-2026 використовує інвентар своєї сестри.

НФЛ Дрейк Супербоул ставки на спорт американський футбол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації