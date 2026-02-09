Дрейк програв 1 млн на Супербоулі, поставивши проти фаворита

Репер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Репер Дрейк нині вважається легендою не лише в музиці. У спорті його також добре знають як людину, яка регулярно програє великі суми на ставках.

Цього разу Дрейк невдало зробив вибір на Супербоул, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі репера.

Ставка Дрейка. Фото: скриншот

Дрейк знову програв на ставках

У ніч на 9 лютого в США відбувся фінал Супербоулу — один із найгучніших спортивних матчів року. У вирішальному поєдинку сезону НФЛ зійшлися "Нью-Інгленд Петріотс" та "Сіетл Сігокс".

Матч привернув увагу не лише мільйонів уболівальників, а й відомого репера Дрейка, який напередодні гри опублікував скриншот ставки на суму 1 мільйон доларів. Музикант поставив на перемогу "Нью-Інгленд Петріотс" із коефіцієнтом 2,95, розраховуючи на несподіваний результат.

Однак прогноз Дрейка не справдився. У фіналі Супербоулу впевнено переміг фаворит — "Сіетл Сігокс" здолав "Нью-Інгленд Петріотс" із рахунком 29:13, не залишивши супернику шансів у другій половині матчу.

У підсумку репер втратив 1 мільйон доларів, а його серія невдалих спортивних ставок продовжує зміцнювати репутацію поганої прикмети.

