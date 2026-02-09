Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Рэпер Дрейк проиграл семизначную сумму на ставке на спорт

Рэпер Дрейк проиграл семизначную сумму на ставке на спорт

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:32
Дрейк проиграл 1 млн на Супербоуле, поставив против фаворита
Рэпер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Рэпер Дрейк сейчас считается легендой не только в музыке. В спорте его также хорошо знают как человека, который регулярно проигрывает крупные суммы на ставках.

На этот раз Дрейк неудачно сделал выбор на Супербоул, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети рэпера.

Реклама
Читайте также:
Репер Дрейк
Ставка Дрейка. Фото: скриншот

Дрейк снова проиграл на ставках

В ночь на 9 февраля в США состоялся финал Супербоула — один из самых громких спортивных матчей года. В решающем поединке сезона НФЛ сошлись "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Сиэтл Сигокс".

Матч привлек внимание не только миллионов болельщиков, но и известного рэпера Дрейка, который накануне игры опубликовал скриншот ставки на сумму 1 миллион долларов. Музыкант поставил на победу "Нью-Ингленд Пэтриотс" с коэффициентом 2,95, рассчитывая на неожиданный результат.

Однако прогноз Дрейка не оправдался. В финале Супербоула уверенно победил фаворит — "Сиэтл Сигокс" одолел "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 29:13, не оставив сопернику шансов во второй половине матча.

В итоге рэпер потерял 1 миллион долларов, а его серия неудачных спортивных ставок продолжает укреплять репутацию плохой приметы.

Напомним, одно из украинских ведомств прокомментировало скандальный инцидент  с Михаилом Мудриком.

Украинская биатлонистка призналась, почему на Олимпиаде-2026 использует инвентарь своей сестры.

НФЛ Дрейк Супербоул ставки на спорт американский футбол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации