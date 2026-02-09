Дрейк проиграл 1 млн на Супербоуле, поставив против фаворита

Рэпер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Рэпер Дрейк сейчас считается легендой не только в музыке. В спорте его также хорошо знают как человека, который регулярно проигрывает крупные суммы на ставках.

На этот раз Дрейк неудачно сделал выбор на Супербоул, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети рэпера.

Дрейк снова проиграл на ставках

В ночь на 9 февраля в США состоялся финал Супербоула — один из самых громких спортивных матчей года. В решающем поединке сезона НФЛ сошлись "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Сиэтл Сигокс".

Матч привлек внимание не только миллионов болельщиков, но и известного рэпера Дрейка, который накануне игры опубликовал скриншот ставки на сумму 1 миллион долларов. Музыкант поставил на победу "Нью-Ингленд Пэтриотс" с коэффициентом 2,95, рассчитывая на неожиданный результат.

Однако прогноз Дрейка не оправдался. В финале Супербоула уверенно победил фаворит — "Сиэтл Сигокс" одолел "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 29:13, не оставив сопернику шансов во второй половине матча.

В итоге рэпер потерял 1 миллион долларов, а его серия неудачных спортивных ставок продолжает укреплять репутацию плохой приметы.

