Різник звернувся до фанатів Вісли перед матчем ЛЧ

Дмитро Різник під час матчу. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник підтвердив інформацію про те, що ним цікавився англійський клуб "Сандерленд". Попри чутки, футболіст заявив, що залишається в команді.

Різник задоволений своїм становищем в українському чемпіоні, повідомляє "Трибуна".

Реклама

Читайте також:

На старті нового сезону Дмитро Різник провів п'ять матчів, у яких пропустив лише два м'ячі. Його впевнена гра викликає повагу навіть у суперників, але сам воротар воліє триматися в тіні й не обговорювати подробиці роботи з новим тренером Тураном.

Дмитро Різник у збірній України. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Голкіпер збірної України підтвердив, що "Сандерленд" дійсно ним цікавився. Однак футболіст "Шахтаря" зацікавлений у тому, щоб залишитися у складі "гірників" та домогтися в цьому клубі успіхів.

Що Різник сказав про перспективи "Шахтаря"

Особливу увагу привертає майбутній матч проти "Панатінаїкоса", який пройде в Кракові на стадіоні імені Реймана. Саме там у 2005 році грецький клуб вибив місцеву "Віслу" з Ліги чемпіонів, і фанати досі пам'ятають ту драму. Тепер "Шахтар" розраховує на їхню підтримку, щоб переписати історію.

"Ми приїхали не просто як команда України - ми приїхали як друзі Польщі, як ті, хто вже відчував підтримку польських уболівальників у найскладніші моменти. Хочемо звернутися до вболівальників "Вісли": приходьте на стадіон, станьте нашими 12-м гравцем", — розповів Різник.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Шахтаря" Арда Туран назвав головну небезпеку для донецької команди.

Тим часом у складі конкурента "Шахтаря" відбудуться зміни — Руслан Ротань прибирає з "Полісся" гравців, з якими не збирається працювати.