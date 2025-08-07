Видео
Главная Спорт Ризнык объяснил отказ перейти в клуб из АПЛ

Ризнык объяснил отказ перейти в клуб из АПЛ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:31
Ризнык обратился к фанатам Вислы перед матчем ЛЧ
Дмитрий Ризнык во время матча. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык подтвердил информацию о том, что им интересовался английский клуб "Сандерленд". Несмотря на слухи, футболист заявил, что остается в команде. 

Ризнык доволен своим положением в украинском чемпионе, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

На старте нового сезона Дмитрий Ризнык провел пять матчей, в которых пропустил лишь два мяча. Его уверенная игра вызывает уважение даже у соперников, но сам вратарь предпочитает держаться в тени и не обсуждать подробности работы с новым тренером Тураном. 

Дмитрий Ризнык
Дмитрий Ризнык в сборной Украины. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Голкипер сборной Украины подтвердил, что "Сандерленд" действительно им интересовался. Однако футболист "Шахтера" заинтересован в том, чтобы остаться в составе "горняков" и добиться в этом клубе успехов. 

Что Ризнык сказал о перспективах "Шахтера"

Особенное внимание привлекает предстоящий матч против "Панатинаикоса", который пройдет в Кракове на стадионе имени Реймана. Именно там в 2005 году греческий клуб выбил местную "Вислу" из Лиги чемпионов, и фанаты до сих пор помнят ту драму. Теперь "Шахтер" рассчитывает на их поддержку, чтобы переписать историю.

"Мы приехали не просто как команда Украины – мы приехали как друзья Польши, как те, кто уже чувствовал поддержку польских болельщиков в самые сложные моменты. Хотим обратиться к болельщикам "Вислы": приходите на стадион, станьте нашими 12-м игроком", — рассказал Ризнык. 

Напомним, ранее главный тренер "Шахтера" Арда Туран назвал главную опасность для донецкой команды. 

Тем временем в составе конкурента "Шахтера" произойдут изменения — Руслан Ротань убирает из "Полесья" игроков, с которыми не собирается работать. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Сандерленд Дмитрий Ризнык
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
