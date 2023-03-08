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Роналдо показав молоду наречену на модному показі Вікторії Бекхем

8 березня 2023 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналдо показав молоду наречену на модному показі Вікторії Бекхем
"Феномен" з'їздив у гості до друзів разом із нареченою
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Бразилії Роналдо побував у Парижі, де відбувся модний показ, який організувала Вікторія Бекхем.

Бразильця супроводжувала його наречена Селіна Локс, повідомляє Marca.

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Роналдо у Парижі

46-річний Роналдо разом зі своєю обраницею відвідав у Парижі друзів, Девіда та Вікторію Бекхем. Бразилець був одягнений у чорну сорочку та пальто, а Селіна Локс одягла зелену сукню модного фасону.

Роналдо та Селіна Локс із сім'єю Бекхем

Роналдо та Девід Бекхем дружать з того часу, як разом виступали за мадридський "Реал" з 2003 по 2007 роки. Переможець чемпіонату світу з футболу 2002 року провів 177 матчів за іспанський клуб, забив 103 м'ячі та зробив 35 результативних передач. На рахунку англійця 159 поєдинків, 20 голів та 52 результативні передачі.

Що відомо про наречену Роналдо?

Роналдо і Селіна Локс майже весь вечір трималися за руки й давали один одному знаки уваги. Бразилець вже кілька років зустрічається з моделлю, яка молодша за нього на 14 років. Дівчина працювала для таких брендів як Vogue, Dior.

Також Селіна розробила власний бренд засобів для догляду за волоссям під назвою Celina Locks Beauty. Цей бренд має величезний успіх і продається у величезних кількостях по всьому світу.

Роналдо та Селіна Локс

У січні 2023 року Роналдо зробив дівчині пропозицію руки та серця. Вона відповіла згодою. Очевидно, що родина Бекхем буде серед почесних гостей цього весілля.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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