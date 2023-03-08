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Роналдо показал молодую невесту на модном показе Виктории Бекхэм

8 марта 2023 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналдо показал молодую невесту на модном показе Виктории Бекхэм
"Феномен" съездил в гости к друзьям вместе с невестой
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо побывал в Париже, где состоялся модный показ, который организовала Виктория Бекхэм. 

Бразильца сопровождала его невеста Селина Локс, сообщает Marca.

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Роналдо в Париже

46-летний Роналдо вместе со своей избранницей навестил в Париже друзей, Дэвида и Викторию Бекхэм. Бразилец был одет в черную рубашку и пальто, а Селина Локс надела зеленое платье модного фасона.

Роналдо и Селина Локс с семьей Бекхэм

Роналдо и Дэвид Бекхэм дружат с тех пор, как вместе выступали за мадридский "Реал" с 2003 по 2007 годы. Победитель чемпионата мира по футболу 2002 года провел 177 матчей за испанский клуб, забил 103 мяча и сделал 35 результативных передач. На счету англичанина 159 поединков, 20 голов и 52 результативные передачи. 

Что известно о невесте Роналдо?

Роналдо и Селина Локс почти весь вечер держались за руки и оказывали друг другу знаки внимания. Бразилец уже несколько лет встречается с моделью, которая младше его на 14 лет. Девушка работала для таких брендов, как Vogue, Dior. 

Также Селина разработала собственный бренд средств по уходу за волосами под названием Celina Locks Beauty. Этот бренд пользуется огромным успехом и продается в огромных количествах по всему миру. 

Роналдо и Селина Локс

В январе 2023 года Роналдо сделал девушке предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Очевидно, что семья Бекхэм будет среди почетных гостей на этой свадьбе. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута". 

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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