Роналду наполягає, щоб Аль-Наср підписав Де Брюйне

Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду дає пораді клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії з комплектування складу команди. Новачком клубу може стати одна із зірок англійського "Манчестер Сіті".

"Аль-Наср" готовий запропонувати лідеру команди Хосепа Гвардіоли величезну зарплату, повідомляє Mundo Deportivo.

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Кріштіану Роналду чинить прямий вплив на трансферну політику "Аль-Насра", а також дає поради керівництву клубу з приводу тренерів та фізіотерапевтів. Португалець порадив клубу підписати футболіста, який допоможе "Аль-Насрі" виграти нові трофеї.

Кріштіану Роналду та Марсело Брозович. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Хто може стати одноклубником Роналду

Не виключено, що взимку новим футболістом Аль-Насра стане півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне. Контракт бельгійського футболіста з англійським клубом діє до літа 2025 року.

Кевін Де Брюйне у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Molly Darlington

Де Брюйне вже отримував пропозиції від клубів із Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії. Півзахисник "Манчестер Сіті" відмовлявся від зміни клубу і заявляв, що залишить Англію лише за головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою.

Проте "Аль-Наср" готовий зробити Де Брюйне пропозицію, від якої Кевіну буде складно відмовитися. Йдеться про зарплату, яка еквівалентна мільйону доларів на тиждень.

У сезоні 2024/2025 Де Брюйне зіграв у семи матчах, забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зробив важливу заяву про майбутнє одного із лідерів команди.

А дружина захисника англійського клубу "Борнмут" Іллі Забарного продемонструвала спортивну фігуру у модному купальнику.