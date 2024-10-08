Роналду настаивает, чтобы Аль-Наср подписал Де Брюйне

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Известный португальский футболист Криштиану Роналду дает совету клубу "Аль-Наср" из Саудовской Аравии по комплектованию состава команды. Новичком клуба может стать одна из звезд английского "Манчестер Сити".

"Аль-Наср" готов предложить лидеру команды Хосепа Гвардиолы огромную зарплату, сообщает Mundo Deportivo.

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Криштиану Роналду оказывает прямое влияние на трансферную политику "Аль-Насра", а также дает советы руководству клуба по поводу тренеров и физиотерапевтов. Португалец посоветовал клуба подписать футболиста, который поможет "Аль-Насру" выиграть новые трофеи.

Криштиану Роналду и Марсело Брозович. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Кто может стать одноклубником Роналду

Не исключено, что зимой новым футболистом "Аль-Насра" станет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Контракт бельгийского футболиста с английским клубом действует до лета 2025 года.

Кевин Де Брюйне в матче за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Molly Darlington

Де Брюйне уже получал предложения от клубов из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Полузащитник "Манчестер Сити" отказывался от смены клуба и заявлял, что покинет Англию только вслед за главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Однако "Аль-Наср" готов сделать Де Брюйне предложение, от которого Кевину будет сложно отказаться. Речь идет о зарплате, которая эквивалентна миллиону долларов в неделю.

В сезоне 2024/2025 Де Брюйне сыграл в семи матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал важное заявление о будущем одного из лидеров команды.

А жена защитника английского клуба "Борнмут" Ильи Забарного продемонстрировала спортивную фигуру в модном купальнике.