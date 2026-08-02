Роналду офіційно перестане бути холостяком найближчими днями

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: Reuters та Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Футболіст збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду готується до весілля. Його обраницею стала цивільна дружина спортсмена Джорджина Родрігес. Церемонія відбудеться найближчими вихідними.

Роналду вже обрав собор, де відбудеться урочиста церемонія, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду наважився розпрощатися зі статусом холостяка. Формально 41-річний спортсмен уже давно перебуває у стосунках із 32-річною Джорджиною Родрігес. Більше того, ще минулого року пара офіційно оголосила про заручини.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Що відомо про весілля Роналду

Одночасно з заручинами португальський футболіст забронював дату проведення урочистої служби в соборі, що розташований у Фуншалі, столиці його рідної Мадейри. Точна дата одруження поки що невідома, але урочистість може відбутися вже найближчими вихідними. Одразу після церемонії гості переїдуть до розташованого неподалік розкішного готелю Savoy Palace.

Португалець Кріштіану Роналду почав зустрічатися з Джорджиною Родрігес у 2016 році. На той час він виступав за мадридський "Реал", а дівчина працювала в одному з місцевих бутиків. Через 10 років пара офіційно узаконить стосунки.

Кріштіану та Джорджина виховують п’ятьох дітей: Кріштіану-молодшого, близнюків Єву та Матео, Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Родрігес є біологічною матір’ю двох молодших дочок. Решта дітей народилися від сурогатних матерів.

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