Україна
Росіяни поцілили в тренувальну базу клубу УПЛ в Києві

Росіяни поцілили в тренувальну базу клубу УПЛ в Києві

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 17:59
Оновлено: 18:06
Росія вдарила по Києву: постраждав коледж, де тренується Зоря
Результат атаки по футбольних полях. Фото: "Зоря"

У ніч на 22 жовтня Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву та Київській області. Серед постраждалої інфраструктури був спортивний об’єкт.

На Лівому березі столиці постраждав Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), повідомила пресслужба ФК "Зоря".

Читайте також:
Коледж им. Ивана Поддубного
Уламки на полях. Фото: "Зоря"

Постраждалі спортивні об’єкти

На тренувальних полях та манежі постраждалого коледжу упродовж кількох останніх років тренується та проживає луганська "Зоря".

За інформацією в.о. ректора НУФВСУ Олександра Пижова, обійшлося без жертв, оскільки учні перебували в укритті.

Коледж им. Ивана Поддубного
Манеж коледжу ім. Піддубного. Фото: "Зоря"

Російський удар пошкодив штучне футбольне поле, а ударна хвиля вибила вікна в футбольному та легкоатлетичному манежах.

Також було пошкоджено навчальне приміщення коледжу.

Керівництво коледжу, яке відразу прибуло на місце удару, повідомило, що відбудує матеріально-технічну базу.

Київ футбол Заря Луганськ атака ракетний удар Шахед
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
