Росія вдарила по Києву: постраждав коледж, де тренується Зоря

Результат атаки по футбольних полях. Фото: "Зоря"

У ніч на 22 жовтня Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву та Київській області. Серед постраждалої інфраструктури був спортивний об’єкт.

На Лівому березі столиці постраждав Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), повідомила пресслужба ФК "Зоря".

Уламки на полях. Фото: "Зоря"

Постраждалі спортивні об’єкти

На тренувальних полях та манежі постраждалого коледжу упродовж кількох останніх років тренується та проживає луганська "Зоря".

За інформацією в.о. ректора НУФВСУ Олександра Пижова, обійшлося без жертв, оскільки учні перебували в укритті.

Манеж коледжу ім. Піддубного. Фото: "Зоря"

Російський удар пошкодив штучне футбольне поле, а ударна хвиля вибила вікна в футбольному та легкоатлетичному манежах.

Також було пошкоджено навчальне приміщення коледжу.

Керівництво коледжу, яке відразу прибуло на місце удару, повідомило, що відбудує матеріально-технічну базу.

