Россия ударила по Киеву: пострадал колледж, где тренируется Заря

Россияне попали по тренировочной базе клуба УПЛ в Киеве
В ночь на 22 октября Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву и Киевской области. Среди пострадавшей инфраструктуры был спортивный объект.
На Левом берегу столицы пострадал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), сообщила пресс-служба ФК "Заря".
Пострадавшие спортивные объекты
На тренировочных полях и манеже пострадавшего колледжа на протяжении нескольких последних лет тренируется и проживает луганская "Заря".
По информации и.о. ректора НУФВСУ Александра Пыжова, обошлось без жертв, поскольку ученики находились в укрытии.
Российский удар повредил искусственное футбольное поле, а ударная волна выбила окна в футбольном и легкоатлетическом манежах.
Также было повреждено учебное помещение колледжа.
Руководство колледжа, которое сразу прибыло на место удара, сообщило, что отстроит материально-техническую базу.
