Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россияне попали по тренировочной базе клуба УПЛ в Киеве

Россияне попали по тренировочной базе клуба УПЛ в Киеве

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 17:59
обновлено: 18:13
Россия ударила по Киеву: пострадал колледж, где тренируется Заря
Результат атаки по футбольным полям. Фото: "Заря"

В ночь на 22 октября Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву и Киевской области. Среди пострадавшей инфраструктуры был спортивный объект.

На Левом берегу столицы пострадал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), сообщила пресс-служба ФК "Заря".

Реклама
Читайте также:
Коледж им. Ивана Поддубного
Обломки на полях. Фото: "Заря"

Пострадавшие спортивные объекты

На тренировочных полях и манеже пострадавшего колледжа на протяжении нескольких последних лет тренируется и проживает луганская "Заря".

По информации и.о. ректора НУФВСУ Александра Пыжова, обошлось без жертв, поскольку ученики находились в укрытии.

Коледж им. Ивана Поддубного
Манеж колледжа им. Поддубного. Фото: "Заря"

Российский удар повредил искусственное футбольное поле, а ударная волна выбила окна в футбольном и легкоатлетическом манежах.

Также было повреждено учебное помещение колледжа.

Руководство колледжа, которое сразу прибыло на место удара, сообщило, что отстроит материально-техническую базу.

Напомним, форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовский летом сменит команду.

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко будет вынужден сменить команду из-за нового главного тренера.

Киев футбол Заря Луганск атака ракетный удар Шахед
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации