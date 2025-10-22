Россия ударила по Киеву: пострадал колледж, где тренируется Заря

Результат атаки по футбольным полям. Фото: "Заря"

В ночь на 22 октября Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву и Киевской области. Среди пострадавшей инфраструктуры был спортивный объект.

На Левом берегу столицы пострадал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), сообщила пресс-служба ФК "Заря".

Обломки на полях. Фото: "Заря"

Пострадавшие спортивные объекты

На тренировочных полях и манеже пострадавшего колледжа на протяжении нескольких последних лет тренируется и проживает луганская "Заря".

По информации и.о. ректора НУФВСУ Александра Пыжова, обошлось без жертв, поскольку ученики находились в укрытии.

Манеж колледжа им. Поддубного. Фото: "Заря"

Российский удар повредил искусственное футбольное поле, а ударная волна выбила окна в футбольном и легкоатлетическом манежах.

Также было повреждено учебное помещение колледжа.

Руководство колледжа, которое сразу прибыло на место удара, сообщило, что отстроит материально-техническую базу.

