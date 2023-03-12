Спортсменок з рф не допустили до чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Росіянок не допустили до чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Цього року чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться без росіянок. Раніше головну тренерку збірної рф відсторонили на два роки від міжнародних змагань.
Про це інформують російські ЗМІ.
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Відомо, що на початку березня організатори змагань провели жеребкування, але без російських спортсменок. Таким чином, цього року росіянки не будуть брати участь у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який відбудеться в Баку з 17 по 21 травня.
Як відомо, раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відсторонила від змагань головну тренерку збірної росії Ірину Вінер на два роки. Це сталося після того, як рф вперше за 25 років залишилася без "золота" Олімпіади.
Тоді Вінер назвала суддівство упередженим, звинувативши арбітрів у "ганьбі художньої гімнастики" та "завданні зупинити росіян".
Нагадаємо, раніше у Великій Британії звернулися до компаній-спонсорів Олімпійських ігор із проханням допомогти у зупинці участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року в Парижі.
Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив остаточне рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду.