Спортсменок из рф не допустили к чемпионату Европы по художественной гимнастике

Президент всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

В этом году чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет без россиянок. Ранее главного тренера сборной рф отстранили на два года от международных соревнований.

Об этом информируют российские СМИ.

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Известно, что в начале марта организаторы соревнований провели жеребьевку, но без российских спортсменок. Таким образом, в этом году россиянки не будут участвовать в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 17 по 21 мая.

Как известно, ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от соревнований главную тренершу сборной россии Ирину Винер на два года. Это произошло после того, как рф впервые за 25 лет осталась без "золота" Олимпиады.

Тогда Винер назвала судейство несправедливым, обвинив арбитров в "позоре художественной гимнастики" и "задании остановить россиян".

Напомним, ранее в Великобритании обратились к компаниям-спонсорам Олимпийских игр с просьбой помочь в остановке участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательное решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.