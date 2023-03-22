Ротань розповів про проблему Циганкова зі здоров'ям

Віктор Циганков може не зіграти з перших хвилин у матчі з Англією

Головний тренер збірної України розповів про кадрові проблеми національної команди напередодні першого поєдинку у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024.

Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Англії, нагадує офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

У неділю, 26 березня, збірна України розпочне відбір на Євро-2024 матчем проти Англії у Лондоні. Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань не зможе розраховувати одразу на кількох травмованих гравців.

Хто не зіграє за збірну України?

Також деякі футболісти збірної України мають проблеми зі здоров'ям, які можуть перешкодити їм вийти на поле в основному складі.

"Ілля Забарний травмований і не готовий до матчу. Спілкувалися з лікарями команди Іллі та дійшли висновку, що його не можна використовувати у цій грі. Щодо Ярмоленка, він має пошкодження, він не тренується в основній групі. Але все можливо, до матчу є ще час. Можливо, Андрій буде готовий", — розповів Руслан Ротань.

Стан здоров'я Циганкова

Не відомо, чи опиниться у стартовому складі півзахисник Віктор Циганков, який набрав оптимальної форми. Тренер розповів, що й у футболіста "Жирони" є проблеми зі здоров'ям.

"Є невелика застуда у Сидорчука та Циганкова. Думаю, що один день — і все буде добре. Поки це такі у нас сьогодні проблеми. Щодо Коноплі, то після матчу з "Феєнордом" він зателефонував і сказав, що має проблему, що не може працювати на всі 100%. Ми з ним поспілкувалися, я дав йому час порадитися з лікарями та ухвалити рішення", — пояснив Руслан Ротань.

Нагадаємо, молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він був чемпіоном Європи з боксу серед юнаків, здобував нагороди на молодіжній Олімпіаді.