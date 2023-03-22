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Ротань рассказал про проблему Цыганкова со здоровьем

22 марта 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань рассказал про проблему Цыганкова со здоровьем
Виктор Цыганков может не сыграть с первых минут в матче с Англией
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины рассказал о кадровых проблемах национальной команды накануне первого поединка в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. 

Соперником "сине-желтых" станет сборная Англии, напоминает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 

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В воскресенье, 26 марта, сборная Украины начнет отбор на Евро-2024 матчем против Англии в Лондоне. Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань не сможет рассчитывать сразу на нескольких травмированных игроков. 

Руслан Ротань

Кто не сыграет за сборную Украины?

Также у некоторых футболистов сборной Украины есть проблемы со здоровьем, которые могут помешать им выйти на поле в основном составе. 

"Илья Забарный травмирован и не готов к матчу. Общались с врачами команды Ильи и пришли к выводу, что его нельзя использовать в этой игре. Что касается Ярмоленко, у него есть повреждения, он не тренируется в основной группе. Но все возможно, до матча есть еще время. Может быть, Андрей будет готов", — рассказал Руслан Ротань. 

Андрей Ярмоленко

Состояние здоровья Цыганкова

Не известно, окажется ли в стартовом составе полузащитник Виктор Цыганков, который набрал оптимальную форму. Тренер рассказал, что и у футболиста "Жироны" есть проблемы со здоровьем. 

"Есть небольшая простуда у Сидорчука и Цыганкова. Думаю, что один день — и все будет хорошо. Пока это такие у нас сегодня проблемы. Что касается Конопли, то после матча с "Фейеноордом" он позвонил и сказал, что у него есть проблема, что не может работать на все 100%. Мы с ним пообщались, я дал ему время посоветоваться с врачами и принять решение", — объяснил Руслан Ротань. 

Напомним, молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он был чемпионом Европы по боксу среди юношей, завоевывал награды на молодежной Олимпиаде. 

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