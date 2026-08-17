Бенфика пошла на уступки, чтобы продать Трубина

Анатолий Трубин с женой и Михаилом Мудриком. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

У голкипера сборной Украины Анатолия Трубина неожиданно начались проблемы в "Бенфике". Португальский клуб хочет продать футболиста. При этом "орлы" установили высокую трансферную стоимость на игрока.

По этой причине сорвался трансфер Трубина в "Ювентус", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

Новый главный тренер "Бенфики" Марку Силва неожиданно решил сделать основным вратарем команды 24-летнего Самуэла Соареша, хотя до этого статус Анатолия Трубина не подвергался сомнениям. Клуб готов продать украинца, но еще недавно требовал за него 40 млн евро.

Проблема с трансфером Трубина

Вратаря хотел подписать "Ювентус", однако стоимость футболиста оказалась слишком высокой для туринского клуба, который в итоге взял в аренду Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма". В связи с этим "Бенфика" готова снизить сумму, которую хочет получить за Анатолия Трубина, до 30 млн.

А августе 2023 года португальцы подписали украинца за 10 млн евро без учета бонусов. При этом "Шахтер" получит 40% от последующего трансфера голкипера.

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