Бензема со скандалом покинет Аль-Хиляль

Карим Бензема во время матча. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард сборной Франции Карим Бензема может сменить клуб. У него испортились отношения с наставником "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги. Итальянский тренер не хочет видеть игрока в своей команде.

Бензема отказывает уходить из "Аль-Хиляля" по финансовым соображениям, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport Italia.

Экс-футболист мадридского "Реала" окончательно разругался с главным тренером "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги. Наставник недоволен самоотдачей 38-летнего ветерана и не хочет ставить его в состав. Клуб готов бесплатно отпустить игрока несмотря на то, что у него остается год по контракту с командой. На место француза уже найден более молодой форвард — Олли Уоткинс из "Астон Виллы".

Почему Бензема не хочет уходить

Француз зарабатывает в клубе более 122 млн долларов в год. Часть этой суммы платит сам "Аль-Хиляль", часть предоставляют государственные структуры Саудовской Аравии. Карим Бензема требует, чтобы ему выплатили полную зарплату за год контракта.

Тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги указывает Кариму Бензема на выход. Фото: Reuters

Клуб категорически не готов выполнить условия Карима Бензема. Бывшему форварду "Реала" предложили заняться поисками новой команды. Тренерский штаб заявил, что француз больше не будет выходить на поле в Саудовской Аравии.

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