Чепилко: Итаума сможет завладеть наследием Усика в боксе

Мозес Итаума, Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Бывший чемпион мира по боксе Александр Усик готовится к завершению карьеры. Он несколько лет доминировал в сверхтяжелом весе. Эксперты продолжают спорить, кто займет вакантное место в элитном дивизионе.

Основатель профильного портала LuckyPunch Александр Чепилко поделился мнением о расстановке сил среди боксеров-тяжеловесов, сообщают Новини.LIVE.

По мнению журналиста, в дивизионе есть лишь несколько пролфессионалов, которые могли бы доминировать в супертяжелом весе. Британец Тайсон Фьюри еще может завоевать пояс, но вряд ли сумеет их объединить в силу своего возраста, ведь "Цыганскому королю" уже 37 лет. Однако Александр Чепилко считает, что бывший чемпион сможет одолеть Энтони Джошуа, если их очное противостояние все же состоится.

Кто заменит Усика на вершине

Главным претендентом на "корону" дивизиона, по мнению журналиста, является 21-летний Мозес Итаума. Александр Чепилко считает, что он сможет собрать все титулы. Он уже владеет поясами Уже 29 августа британец сразится с Филипом Хрговичем за титул IBF.

Соперником Мозеса Итаумы на вершине дивизиона способен стать Даниэль Дюбуа. Бывший соперник Александра Усика Даниэль Дюбуа. Ему прогнозируют победу в реванше с Фабио Уордли, после чего возможно объединение чемпионских поясов.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Майка Тайсона, который назвал достойного соперника для последнего боя Александра Усика.

Также Новини.LIVE сообщали, что в команде Деонтея Уайлдера ответили на возможности провести поединок с Александром Усиком в США.