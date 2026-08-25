Динамо может получить 30 млн евро за свою звезду

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 20-летнему форварду проявляет "Галатасарай", который готов предложить за игрока около 30 млн евро. При этом речь пока идет о возможном трансфере, а не о состоявшейся сделке.

Пономаренко в нынешнем сезоне успел забить три гола в восьми матчах за киевский клуб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.

Сумма предложения действительно находится в районе 30 млн евро, хотя информация о точных условиях перехода пока не подтверждена официально. Ранее сообщалось, что "Галатасарай" рассматривал Матвея Пономаренко как основной вариант на позицию молодого нападающего и мог начать переговоры с предложения в 25 млн евро с возможностью увеличить сумму до 30 млн. При этом "Динамо" не спешит расставаться со своим воспитанником.

Матвей Пономаренко (слева) во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Пономаренко набрал ход в новом сезоне

В чемпионате Украины Пономаренко уже забивал в матчах против "Вереса" и "Колоса", а также отличился в квалификации Лиги конференций против "Карабаха". Всего на его счету три гола в восьми встречах сезона. После победы над "Колосом" форвард заявил о намерении вместе с "Динамо" выиграть чемпионат Украины, несмотря на неудачу команды в еврокубках.

Пономаренко является воспитанником системы "Динамо" и в 20 лет рассматривается как один из наиболее перспективных молодых нападающих клуба. Интерес к нему со стороны "Галатасарая" возник на фоне результативного старта сезона, однако окончательное решение по возможному трансферу пока не принято.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что военный и журналист Юрий Бутусов показал свежие фотографии стадиона "Донбасс Арена".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Артем Милевский ответил Матвею Пономаренко, который высказался по поводу реакции на критику.