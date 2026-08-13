Динамо потеряло еще одного игрока перед матчем с Карабахом

Томаш Кендзера отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Накануне ответной игры с "Карабахом" в рамках квалификации Лиги Конференций "Динамо" продолжает нести кадровые потери. Опытный ветеран команды Томаш Кендзера не полетел в Баку.

Польский защитник получил травму накануне поединка, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

В четверг, 13 августа, киевское "Динамо" проведет ответный матч с "Карабахом" в рамках квалификационного раунда Лиги Конференций. Первая встреча завершилась минимальной победой украинской команды со счетом 1:0. В ответном противостоянии "бело-синие" не смогут выступить оптимальным составом.

Кендзера не полетел в Баку

Опытный польский защитник, который вернулся в "Динамо" летом 2026 года, не поможет команде в важнейшем поединке. На тренировке перед вылетом в Азербайджан Томаш Кендзера получил сотрясение мозга средней степени тяжести. Он сможет вернуться на поле не ранее, чем через неделю.

Это добавит головной боли тренерскому штабу "Динамо". В лазарете команды уже находятся Денис Попов, Назар Волошин, Константин Вивчаренко и Александр Пихаленок.

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