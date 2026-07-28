Дочь Суркиса гневно отреагировала на критику игры Биловара

Игорь Суркис, Кристиан Биловар и Яна Суркис. Фото: пресс-служба "Динамо" и Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар нередко подвергается критике за его игру. Журналисты и болельщики часто выбирают именно 25-летнего футболиста мишенью для негативных комментариев.

Его жена Яна Суркис посвятила критикам отдельное гневное сообщение, информирует портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки.

Дочь президента киевского "Динамо" Яна Суркис считает, что критика в адрес Кристиана Биловара часто бывает необоснованной. Она назвала то, что пишут про игру защитника, буллингом. Девушке надоело молчать, и она опубликовала ответ на все, что пришлось прочитать о своем муже за несколько последних лет.

Игорь Суркис с семьей. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Как Яна Суркис ответила критикам

Жена Яна Биловара напомнила, что очень часто буллинг приводит к трагическим последствиям. При этом она отметила, что у игрока "Динамо" крепкая психика, а также всегда есть поддержка семьи. Яну Суркис расстраивает, что однажды их общий сын вырастет и может спросить, почему болельщики так относятся к его отцу.

"Я не буду обижать вас в ответ. Пусть вся ваша злоба и все ваши пожелания вернутся к вам самим. Искренне хочу пожелать вам счастья, ведь только по-настоящему несчастные люди могут изливать столько злобы на другого человека", — написала Яна Суркис.

Яна Суркис и Кристиан Биловар поженились 28 июля 2023 года. В декабре следующего года у них родился сын, которого назвали Александром.

Кристиан Биловар является воспитанником "Динамо" и выступает за команду с 2021 года.

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