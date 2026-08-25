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Главная Спорт Дорощук в третий раз подряд вышел в финал Бриллиантовой лиги

Дорощук в третий раз подряд вышел в финал Бриллиантовой лиги

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Дата публикации 25 августа 2026 14:31
Дорощук установил уникальное для украинского спорта достижение
Олег Дорощук после одной из побед. Фото: Reuters

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук в третий раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. По итогам квалификационного рейтинга 2026 года он набрал 18 очков и занял второе место. Выше украинца расположился только итальянец Маттео Сиоли, у которого 19 баллов. Финал состоится в Брюсселе 4–5 сентября. 

Соревнования мужчин в прыжках в высоту запланированы на 5 сентября, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Дорощук проводит один из лучших сезонов в карьере

В нынешнем сезоне уроженец Кропивницкого стал чемпионом мира в помещении, а на континентальном первенстве в Бирмингеме завоевал серебряную медаль с результатом 2,30 метра. В рамках Бриллиантовой лиги украинец взял "бронзу" в Дохе, выиграл этап в Монако с результатом 2,32 метра и занял пятое место в Силезии. Победа в Монако стала для Дорощука первой на этапе серии в его карьере. 

Олег Дорощук
Прыжок Олега Дорощука. Фото: Reuters

Главное достижение украинца 

Олег Дорощук в третий раз подряд отобрался в финал сезона "Бриллиантовой лиги". Помимо него, это удалось еще 5 спортсменам. При этом только один из них сумел превзойти украинца по очкам. 

  • Маттео Сиоли (Италия) — 19 очков
  • Олег Дорощук (Украина) — 18
  • Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 18
  • Матеуш Колодзейський (Польша) — 12
  • Эрик Портильо (Мексика) — 12
  • Джанмарко Тамбери (Италия) — 11. 

В 2026 году Олег Дорощук также выиграл чемпионат Украины в помещении с результатом 2,30 метра. В июне украинец показал лучший результат мирового сезона — 2,33 метра, а после серебра чемпионата Европы стал одним из шести участников финала Бриллиантовой лиги.

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"В принципе, просто пытался сделать то, что у меня на Европе не получилось технически. Но и здесь, к сожалению, не удалось. Получилось больше как тренировка", — сказал Дорощук после пятого места на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что бывший форвард сборной Украины Артем Милевский пошутил над игроком "Динамо" Матвеем Пономаренко. 

Также Новини.LIVE сообщали, что защитник Илья Забарный может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна. 

спорт Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Олег Дорощук
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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