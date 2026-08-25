Дорощук встановив унікальне для українського спорту досягнення

Олег Дорощук після однієї з перемог. Фото: Reuters

Український стрибун у висоту Олег Дорощук втретє поспіль пройшов до фіналу сезону "Діамантової ліги". За підсумками кваліфікаційного рейтингу 2026 року він набрав 18 очок і посів друге місце. Вище за українця опинився лише італієць Маттео Сіолі, який набрав 19 балів. Фінал відбудеться в Брюсселі 4–5 вересня.

Змагання серед чоловіків зі стрибків у висоту заплановані на 5 вересня, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Дорощук проводить один із найкращих сезонів у кар’єрі

У поточному сезоні уродженець Кропивницького став чемпіоном світу в приміщенні, а на континентальній першості в Бірмінгемі завоював срібну медаль з результатом 2,30 метра. У рамках Діамантової ліги українець взяв "бронзу" в Досі, виграв етап у Монако з результатом 2,32 метра та посів п’яте місце в Сілезії. Перемога в Монако стала для Дорощука першою на етапі серії в його кар’єрі.

Стрибок Олега Дорощука. Фото: Reuters

Головне досягнення українця

Олег Дорощук утретє поспіль потрапив до фіналу сезону "Діамантової ліги". Крім нього, це вдалося ще 5 спортсменам. При цьому лише один із них зумів перевершити українця за очками.

Маттео Сіолі (Італія) — 19 очок

Олег Дорощук (Україна) — 18

Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 18

Матеуш Колодзейський (Польща) — 12

Ерік Портільйо (Мексика) — 12

Джанмарко Тамбері (Італія) — 11.

У 2026 році Олег Дорощук також виграв чемпіонат України в приміщенні з результатом 2,30 метра. У червні українець показав найкращий результат світового сезону — 2,33 метра, а після срібла чемпіонату Європи став одним із шести учасників фіналу Діамантової ліги.

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"В принципі, просто намагався зробити те, що у мене на Європі не вийшло технічно. Але й тут, на жаль, не вдалося. Вийшло більше як тренування", — сказав Дорощук після п’ятого місця на етапі "Діамантової ліги" у Сілезії.

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