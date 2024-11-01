Довбик не сыграет за Рому в ближайших матчах — известна причина

Артем Довбик перед матчем "Ромы". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

В десятом туре чемпионата Италии по футболу "Рома" приняла "Торино". Поединок прошел без участия форварда сборной Украины Артема Довбика.

Главный тренер "волков" Иван Юрич рассказал, когда бомбардир вернется на поле, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Поединок "Ромы" с "Торино" был важным для Ивана Юрича. Перед игрой тренеру поставили ультиматум. В случае, если бы "волки" потеряли очки, наставник должен был отправиться в отставку.

Артем Довбик с женой на церемонии вручения "Золотого мяча". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Когда Довбик вернется на поле

"Рома" победила даже без Артема Довбика, который уже забил за римскую команду пять голов. В отсутствии украинского форварда звездный полузащитник "волков" Пауло Дибала сыграл на позиции "ложной девятки" и забил единственный гол в матче.

После матча тренер "Ромы" Иван Юрича заявил, что украинский форвард пропустил поединок с "Торино" из-за вирусной инфекции. Довбик физически не мог выйти на поле. Наставник "волков" надеется, что украинец выздоровеет к следующему матчу "Ромы", который состоится в воскресенье, 3 ноября. Однако существует вероятность, согласно которой Довбик пропустит и поединок с "Вероной".

Напомним, защитник киевского "Динамо" Александр Караваев может поработать под руководством одного из бывших тренеров "Ромы".

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может уступить свой пост известному наставнику.