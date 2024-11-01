Довбик не зіграє за Рому у найближчих матчах — відома причина

Артем Довбик перед матчем "Роми". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

У десятому турі чемпіонату Італії з футболу "Рома" прийняла "Торіно". Поєдинок пройшов без участі форварда збірної України Артема Довбика.

Головний тренер "вовків" Іван Юрич розповів, коли бомбардир повернеться на поле, повідомляє Tutto Mercato.

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Поєдинок "Роми" з "Торіно" був важливим для Івана Юрича. Перед грою тренеру поставили ультиматум. Якби "вовки" втратили очки, наставник мав би вирушити у відставку.

Артем Довбик із дружиною на церемонії вручення "Золотого м'яча". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Коли Довбик повернеться на поле

"Рома" перемогла навіть без Артема Довбика, який уже забив п'ять голів за римську команду. За відсутності українського форварда зірковий півзахисник "вовків" Пауло Дібала зіграв на позиції "хибної дев'ятки" та забив єдиний гол у матчі.

Після матчу тренер "Роми" Іван Юрича заявив, що український форвард пропустив поєдинок із "Торіно" через вірусну інфекцію. Довбик фізично не міг вийти на поле. Наставник "вовків" сподівається, що українець одужає до наступного матчу "Роми", який відбудеться у неділю, 3 листопада. Проте існує ймовірність, за якою Довбик пропустить і поєдинок із "Вероною".

Нагадаємо, захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв може попрацювати під керівництвом одного з колишніх тренерів "Роми".

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