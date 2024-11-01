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Довбик втратив місце в основі Роми — що сказав головний тренер

1 листопада 2024 16:12
Станіслав Костюк - Редактор
Довбик не зіграє за Рому у найближчих матчах — відома причина
Артем Довбик перед матчем "Роми". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Станіслав Костюк - Редактор

У десятому турі чемпіонату Італії з футболу "Рома" прийняла "Торіно". Поєдинок пройшов без участі форварда збірної України Артема Довбика.

Головний тренер "вовків" Іван Юрич розповів, коли бомбардир повернеться на поле, повідомляє Tutto Mercato.

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Поєдинок "Роми" з "Торіно" був важливим для Івана Юрича. Перед грою тренеру поставили ультиматум. Якби "вовки" втратили очки, наставник мав би вирушити у відставку.

Артем Довбик із дружиною
Артем Довбик із дружиною на церемонії вручення "Золотого м'яча". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Коли Довбик повернеться на поле

"Рома" перемогла навіть без Артема Довбика, який уже забив п'ять голів за римську команду. За відсутності українського форварда зірковий півзахисник "вовків" Пауло Дібала зіграв на позиції "хибної дев'ятки" та забив єдиний гол у матчі.

Після матчу тренер "Роми" Іван Юрича заявив, що український форвард пропустив поєдинок із "Торіно" через вірусну інфекцію. Довбик фізично не міг вийти на поле. Наставник "вовків" сподівається, що українець одужає до наступного матчу "Роми", який відбудеться у неділю, 3 листопада. Проте існує ймовірність, за якою Довбик пропустить і поєдинок із "Вероною".

Нагадаємо, захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв може попрацювати під керівництвом одного з колишніх тренерів "Роми".

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич може поступитися своєю посадою відомому наставнику.

Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол спорт Серія А

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