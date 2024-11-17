Джон Джонс победил Миочича нокаутом на UFC 309

Джон Джонс и Стип Миочич. Фото: USA TODAY Sports

В Нью-Йорке на Madison Square Garden состоялось большое шоу UFC 309. В главном событии турнира чемпион тяжелого веса 37-летний Джон Джонс встретился с бывшим обладателем титула 42-летним Стипе Миочичем.

Джонсу в родном городе удалось выиграть нокаутом в третьем раунде, передает портал Новини.LIVE.

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Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: USA TODAY Sports

Джонс побил Миочича

Начался поединок из удачных атак Джонса в стойке, на которые соперник отвечал разовыми выпадами. Затем Джон перевел Миочича в партер, где атаковал локтями, но разбить защиту Стипе и нокаутировать его он не смог.

Во втором раунде зрители увидели бой в стойке, где Джонс снова был успешнее величайшего чемпиона в истории тяжелого веса UFC.

В третьем раунде Миочич начал работать активнее в атаке, что привело его к досрочному поражению. Джонс в нескольким контратаках потряс хорвата из Кливленда, а затем ударом ногой по ребрам отправил того на настил. Джон принялся добивать ветерана, а затем бой остановил рефери, зафиксировав победу чемпиона техническим нокаутом.

Джон Джонс нокаутировал Миочича. Фото: USA TODAY Sports

После боя Джонс заявил, что не завершил карьеру, а затем долго общался с Трампом.

Миочич же объявил о завершении своей карьеры, за время которой он стал лучшим тяжеловесом в истории организации по числу защит чемпионского титула — четыре.

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