Джон Джонс победил Миочича нокаутом на UFC 309

Джонс в присутствии Трампа и Маска нокаутировал Миочича
В Нью-Йорке на Madison Square Garden состоялось большое шоу UFC 309. В главном событии турнира чемпион тяжелого веса 37-летний Джон Джонс встретился с бывшим обладателем титула 42-летним Стипе Миочичем.
Джонсу в родном городе удалось выиграть нокаутом в третьем раунде, передает портал Новини.LIVE.
Отметим, что возле Октагона присутствовал новоизбранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск.
Джонс побил Миочича
Начался поединок из удачных атак Джонса в стойке, на которые соперник отвечал разовыми выпадами. Затем Джон перевел Миочича в партер, где атаковал локтями, но разбить защиту Стипе и нокаутировать его он не смог.
Во втором раунде зрители увидели бой в стойке, где Джонс снова был успешнее величайшего чемпиона в истории тяжелого веса UFC.
В третьем раунде Миочич начал работать активнее в атаке, что привело его к досрочному поражению. Джонс в нескольким контратаках потряс хорвата из Кливленда, а затем ударом ногой по ребрам отправил того на настил. Джон принялся добивать ветерана, а затем бой остановил рефери, зафиксировав победу чемпиона техническим нокаутом.
После боя Джонс заявил, что не завершил карьеру, а затем долго общался с Трампом.
Миочич же объявил о завершении своей карьеры, за время которой он стал лучшим тяжеловесом в истории организации по числу защит чемпионского титула — четыре.
Напомним, ранее Джейк Пол в боксерском поединке победил легенду бокса Майка Тайсона.
Пол после боя показал свою девушку-красотку, которая является призером олимпийских игр.
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