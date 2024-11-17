Джон Джонс переміг Міочіча нокаутом на UFC 309

Джонс у присутності Трампа та Маска нокаутував Міочича
У Нью-Йорку на Madison Square Garden відбулося велике шоу UFC 309. У головній події турніру чемпіон важкої ваги 37-річний Джон Джонс зустрівся з колишнім володарем титулу 42-річним Стіпе Міочічем.
Джонсу у рідному місті вдалося виграти нокаутом у третьому раунді, передає портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що біля Октагона був присутній новообраний президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск.
Джонс побив Міочіча
Почався поєдинок із вдалих атак Джонса у стійці, на які суперник відповідав разовими випадами. Потім Джон перевів Міочича в партер, де атакував ліктями, але розбити захист Стіпе і нокаутувати його не зміг.
У другому раунді глядачі побачили бій у стійці, де Джонс знову був успішнішим за найвеличнішого чемпіона в історії важкої ваги UFC.
У третьому раунді Міочич почав працювати активніше в атаці, що призвело до дострокової поразки. Джонс у кількох контратаках вразив хорвата з Клівленда, а потім ударом ногою по ребрах відправив того на підлогу. Джон почав добивати ветерана й бій зупинив рефері, зафіксувавши перемогу чемпіона технічним нокаутом.
Після бою Джонс заявив, що не завершив кар'єру, а потім довго спілкувався з Трампом.
Міочич же оголосив про завершення своєї кар'єри, під час якої він став найкращим важковаговиком в історії організації за захистом чемпіонського титулу — чотири рази.
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