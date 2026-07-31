Еще один украинец в АПЛ: лидер Динамо заинтересовал английский клуб

Тренер Игорь Костюк и защитник Тарас Михавко. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Во время летнего трансферного окна-2026 киевское "Динамо" может продать сразу двух игроков. Одним из них является форвард Матвей Пономаренко. Второй — это защитник Тарас Михавко.

К молодому игроку обороны приковано внимание английских клубов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

Защитник Тарас Михавко, который перешел в "Динамо" из "Львова" еще в 2023 году, уже давно находится в сфере интересов зарубежных клубов. Нынешнее лето снова открывает для них окно возможности для подписания 21-летнего футболиста, который остается одним из лидеров киевской команды.

Кто интересуется Михавко

Сразу три представителя Премьер-лиги готовы подписать защитника "Динамо". Речь идет о середняках из чемпионата Англии. Это "Ноттингем Форест", "Борнмут", где выступал Илья Забарный, и "Эвертон", цвета которого защищает Виталий Миколенко.

Все три клуба не отправляли "Динамо" официальных предложений о переговорах по трансферу Тараса Михавко. Они продолжают следить за прогрессом футболиста, который провел за "бело-синих" 89 матчей и забил 7 голов.

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