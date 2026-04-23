ФИБА допустила молодежные сборные РФ и Беларуси к турнирам

Официальный мяч ФИБА 3x3. Фото: ФИБА

Международная федерация баскетбола приняла решение об участии российских и белорусских команд в международных турнирах. Речь идет о допуске молодежных сборных в формате 3х3.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Российские и белорусские команды поедут на международные матчи

В ФИБА заявили, что сборные России и Беларуси получили специальное разрешение на регистрацию команд U21 в конференциях юношеской Лиги наций 3х3. Турниры состоятся в Китае и Малайзии.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее исполком МОК предложил международным федерациям разрешить участие спортсменов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях с использованием национальной символики.

В то же время в ФИБА отметили, что ограничения для взрослых сборных остаются в силе. Это касается и большинства международных турниров, включая чемпионат Европы 2026 года.

Участие команд из России и Беларуси пока ограничено лишь отдельными юношескими соревнованиями. Окончательное решение относительно дальнейшего статуса команд планируют принять на следующем заседании исполнительного комитета ФИБА в сентябре.

Рекомендация МОК, принятая в декабре 2025 года, касается как индивидуальных, так и командных видов спорта. Она предусматривает постепенное возвращение спортсменов из России и Беларуси в международную систему соревнований в молодежных категориях.

