Головна Спорт ФІБА допустила росіян до Ліги націй з баскетболу

Дата публікації: 23 квітня 2026 20:24
ФІБА допустила молодіжні збірні РФ і Білорусі до турнірів
Офіційний м'яч ФІБА 3x3. Фото: ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу ухвалила рішення щодо участі російських і білоруських команд у міжнародних турнірах. Йдеться про допуск молодіжних збірних у форматі 3х3.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Російські та білоруські команди поїдуть на міжнародні матчі

У ФІБА заявили, що збірні Росії та Білорусі отримали спеціальний дозвіл на реєстрацію команд U21 у конференціях юнацької Ліги націй 3х3. Турніри відбудуться в Китаї та Малайзії.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше виконком МОК запропонував міжнародним федераціям дозволити участь спортсменів із Росії та Білорусі у юнацьких змаганнях із використанням національної символіки.

Водночас у ФІБА наголосили, що обмеження для дорослих збірних залишаються чинними. Це стосується й більшості міжнародних турнірів, включно з чемпіонатом Європи 2026 року.

Участь команд із Росії та Білорусі наразі обмежена лише окремими юнацькими змаганнями. Остаточне рішення щодо подальшого статусу команд планують ухвалити на наступному засіданні виконавчого комітету ФІБА у вересні.

Рекомендація МОК, ухвалена в грудні 2025 року, стосується як індивідуальних, так і командних видів спорту. Вона передбачає поступове повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародної системи змагань у молодіжних категоріях.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
