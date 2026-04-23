ФІБА допустила молодіжні збірні РФ і Білорусі до турнірів

Офіційний м'яч ФІБА 3x3. Фото: ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу ухвалила рішення щодо участі російських і білоруських команд у міжнародних турнірах. Йдеться про допуск молодіжних збірних у форматі 3х3.

Російські та білоруські команди поїдуть на міжнародні матчі

У ФІБА заявили, що збірні Росії та Білорусі отримали спеціальний дозвіл на реєстрацію команд U21 у конференціях юнацької Ліги націй 3х3. Турніри відбудуться в Китаї та Малайзії.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше виконком МОК запропонував міжнародним федераціям дозволити участь спортсменів із Росії та Білорусі у юнацьких змаганнях із використанням національної символіки.

Водночас у ФІБА наголосили, що обмеження для дорослих збірних залишаються чинними. Це стосується й більшості міжнародних турнірів, включно з чемпіонатом Європи 2026 року.

Читайте також:

Участь команд із Росії та Білорусі наразі обмежена лише окремими юнацькими змаганнями. Остаточне рішення щодо подальшого статусу команд планують ухвалити на наступному засіданні виконавчого комітету ФІБА у вересні.

Рекомендація МОК, ухвалена в грудні 2025 року, стосується як індивідуальних, так і командних видів спорту. Вона передбачає поступове повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародної системи змагань у молодіжних категоріях.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Георгій Судаков може змінити клуб уже найближчим часом, адже "Бенфіка" підшукує варіанти для його трансферу.

Також Новини.LIVE писав, що один із відомих боксерів закликав Олександра Усика відмовитися від чемпіонських поясів напередодні можливих майбутніх поєдинків.