Нова європейська ліга від НБА і ФІБА — що зміниться у баскетболі

Комісар НБА Адам Сільвер. Фото: Athletic NBA Staff

У європейському баскетболі анонсували велику реформу. До неї буде долучена американська НБА.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) та Національна баскетбольна асоціація (НБА) оголосили про намір створити нову баскетбольну лігу у Європі, повідомляє ESPN.

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Поки що заяв про конкретні строки не було. Але певні деталі вже були озвучені.

NBA Commissioner Adam Silver announced they are now exploring the idea of a European league.



It would involve 16 teams, and it could include new state-of-the-art arenas in huge international cities.



FIBA has partnered with the NBA on this new venture. pic.twitter.com/8au24gnwRf — Evan Sidery (@esidery) March 27, 2025

Що відомо про новий турнір

Про рішення щодо нового турніру оголосили комісар НБА Адам Сільвер та генеральний директор ФІБА Андреас Загкліс.

Нова ліга, за основною ідеєю, має нав'язати конкуренцію найпрестижнішому клубному турніру Європи — Євролізі.

Очікується, що у турнірі братимуть участь 16 команд. Дванадцять з них будуть постійними членами, ще чотири команди зможуть кваліфікуватися.

Матчі гратимуть за європейськими правилами, тобто будуть чотири чверті по 10 хвилин. Також у турнірі буде введена стеля зарплат.

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