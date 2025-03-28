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Євроліга під загрозою — НБА та ФІБА оголосили про нову лігу

28 березня 2025 15:53
Максим Коваленко - Редактор
Нова європейська ліга від НБА і ФІБА — що зміниться у баскетболі
Комісар НБА Адам Сільвер. Фото: Athletic NBA Staff
Максим Коваленко - Редактор

У європейському баскетболі анонсували велику реформу. До неї буде долучена американська НБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) та Національна баскетбольна асоціація (НБА) оголосили про намір створити нову баскетбольну лігу у Європі, повідомляє ESPN.

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Поки що заяв про конкретні строки не було. Але певні деталі вже були озвучені. 

Що відомо про новий турнір

Про рішення щодо нового турніру оголосили комісар НБА Адам Сільвер та генеральний директор ФІБА Андреас Загкліс. 

Нова ліга, за основною ідеєю, має нав'язати конкуренцію найпрестижнішому клубному турніру Європи — Євролізі.

Очікується, що у турнірі братимуть участь 16 команд. Дванадцять з них будуть постійними членами, ще чотири команди зможуть кваліфікуватися. 

Матчі гратимуть за європейськими правилами, тобто будуть чотири чверті по 10 хвилин. Також у турнірі буде введена стеля зарплат. 

Нагадаємо, іспанський "Атлетико" планує запросити до команди ключового гравця збірної України. 

Відомий український тренер готовий стати новим головним тренером національної збірної України.

Капітан "Динамо" може залишити клуб влітку та перейти до однієї із відомих європейських команд.

Іспанська "Жирона" вирішила, де наступного сезону гратиме українець Віктор Циганков.

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