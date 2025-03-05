Леброн Джеймс встановив новий рекорд НБА — що відомо

Гравець "Лейкерс" Леброн Джеймс. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images

У НБА продовжується регулярний сезон. А легенди цієї ліги продовжують бити різноманітні рекорди.

Гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 тисяч очок у матчах НБА, повідомляє "Суспільне. Спорт".

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Це сталося у грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс". Цю гру команда Леброна виграла з рахунком 136:115.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

Подробиці рекорду Леброна Джеймса

Перед матчем з "Пеліканс" у Леброна Джеймса було 49 999 зароблених очок. Лідер "Лейкерс" здолав рубіж у 50 тисяч очок вже в середині першої чверті поєдинку проти "Нью-Орлеана".

Усього у цьому матчі на рахунку Джеймса 34 очка. Він відіграв трохи більше за 33 хвилини.

Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який подолав позначку у 50 тисяч набраних очок у регулярному сезоні та плей-оф.

Друге місце у рейтингу бомбардирів займає Карім Абдул-Джабар (44 149), третє у Карла Мелоуна (41 689).

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