Леброн Джеймс встановив новий рекорд НБА — що відомо

Леброн Джеймс переписав історію НБА — новий рекорд легенди
У НБА продовжується регулярний сезон. А легенди цієї ліги продовжують бити різноманітні рекорди.
Гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 тисяч очок у матчах НБА, повідомляє "Суспільне. Спорт".
Це сталося у грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс". Цю гру команда Леброна виграла з рахунком 136:115.
LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑— NBA (@NBA) March 5, 2025
Counting regular season & playoffs...
Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz
Подробиці рекорду Леброна Джеймса
Перед матчем з "Пеліканс" у Леброна Джеймса було 49 999 зароблених очок. Лідер "Лейкерс" здолав рубіж у 50 тисяч очок вже в середині першої чверті поєдинку проти "Нью-Орлеана".
Усього у цьому матчі на рахунку Джеймса 34 очка. Він відіграв трохи більше за 33 хвилини.
Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який подолав позначку у 50 тисяч набраних очок у регулярному сезоні та плей-оф.
Друге місце у рейтингу бомбардирів займає Карім Абдул-Джабар (44 149), третє у Карла Мелоуна (41 689).
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