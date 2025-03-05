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Леброн Джеймс переписав історію НБА — новий рекорд легенди

5 березня 2025 13:30
Максим Коваленко - Редактор
Леброн Джеймс встановив новий рекорд НБА — що відомо
Гравець "Лейкерс" Леброн Джеймс. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images
Максим Коваленко - Редактор

У НБА продовжується регулярний сезон. А легенди цієї ліги продовжують бити різноманітні рекорди. 

Гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 тисяч очок у матчах НБА, повідомляє "Суспільне. Спорт"

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Це сталося у грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс". Цю гру команда Леброна виграла з рахунком 136:115. 

Подробиці рекорду Леброна Джеймса

Перед матчем з "Пеліканс" у Леброна Джеймса було 49 999 зароблених очок. Лідер "Лейкерс" здолав рубіж у 50 тисяч очок вже в середині першої чверті поєдинку проти "Нью-Орлеана".

Усього у цьому матчі на рахунку Джеймса 34 очка. Він відіграв трохи більше за 33 хвилини.

Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який подолав позначку у 50 тисяч набраних очок у регулярному сезоні та плей-оф.

Друге місце у рейтингу бомбардирів займає Карім Абдул-Джабар (44 149), третє у Карла Мелоуна (41 689). 

Нагадаємо, гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик поділився думками щодо можливого повернення до гри після скандалу. 

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