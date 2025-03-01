Олексій Лень може залишити Лейкерс як вільний агент

Українця хочуть вигнати з найзірковішого клубу НБА
Український центровий Олексій Лень невдовзі може залишити Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетболіст лише в лютому став гравцем "озерних".
Леня можуть відрахувати від команди, повідомив інсайдер Йован Буха.
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За інформацію джерела, "Лейкерс" хочуть перевести захисника Джордана Гудвіна з двостороннього контракту на повноцінний.
Наразі у заявці "Лейкерс" всі місця зайняті й команді потрібно відрахувати кількох гравців.
Джерело впевнене, що відрахують не більше баскетболістів. Ймовірно, це будуть Кем Реддіш і Олексій Лень.
Олексій перейшов у "Лейкерс" в лютому в статусі вільного агента. Спершу "Сакраменто" обміняв його в "Вашингтон", а ті відрахували баскетболіста.
У складі "Лейкерс" Лень провів три матчі, набираючи по 1,3 очка, 3,0 підбирання, 0,7 передачі за гру.
Лень — центровий, який був обраний під п’ятим номером драфту НБА в 2013 році "Фініксом". Крім "Санз" він грав за "Атланту", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтон".
Найкращий сезон Лень провів у 2018/19 роках, набираючи 11.1 очка за гру.
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