Олексій Лень може залишити Лейкерс як вільний агент

Олексій Лень. Фото: instagram.com/alexlen_25

Український центровий Олексій Лень невдовзі може залишити Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетболіст лише в лютому став гравцем "озерних".

Леня можуть відрахувати від команди, повідомив інсайдер Йован Буха.

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За інформацію джерела, "Лейкерс" хочуть перевести захисника Джордана Гудвіна з двостороннього контракту на повноцінний.

Наразі у заявці "Лейкерс" всі місця зайняті й команді потрібно відрахувати кількох гравців.

Джерело впевнене, що відрахують не більше баскетболістів. Ймовірно, це будуть Кем Реддіш і Олексій Лень.

Олексій перейшов у "Лейкерс" в лютому в статусі вільного агента. Спершу "Сакраменто" обміняв його в "Вашингтон", а ті відрахували баскетболіста.

У складі "Лейкерс" Лень провів три матчі, набираючи по 1,3 очка, 3,0 підбирання, 0,7 передачі за гру.

Лень — центровий, який був обраний під п’ятим номером драфту НБА в 2013 році "Фініксом". Крім "Санз" він грав за "Атланту", "Сакраменто", "Торонто" та "Вашингтон".

Найкращий сезон Лень провів у 2018/19 роках, набираючи 11.1 очка за гру.

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