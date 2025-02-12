Лень стане одноклубником Леброна та Дончича — що відомо

Український баскетболіст Олексій Лень. Фото: instagram.com/alexlen_25

Команди НБА завершують комплектацію ростерів на залишок сезону. Одним із фігурантів трансферного періоду став українець.

Український центровий Олексій Лень стане гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс", повідомляє інсайдер Шамс Чаранія.

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Лень спочатку був обміняний у "Вашингтон", потім ходили чутки, що він підпише контракт з "Індіаной". Проте, у підсумку українець має стати одноклубником Леброна Джеймса та Луки Дончича.

Free agent 7-footer Alex Len will sign with the Los Angeles Lakers, agent Mike Lelchitski tells ESPN. Len intended to sign with the Pacers but has decided to land in LA after the Lakers rescinded the Mark Williams trade and created new opportunity. pic.twitter.com/pjqV5HaK4n — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2025

Лень в "Лейкерс"

Український центровий зацікавив керівництво "Лейкерс", після того як у них зірвалась угода щодо обміну гравця "Шарлотт" Марка Вільямса.

Лень був частиною угоди "Сакраменто" з "Вашингтоном", при цьому столичні відрахували гравця. Інсайдери повідомляли про можливий перехід українського центрового до "Індіани", але на фініші його "перехопив" "Лейкерс".

Олексій Лень цього сезону провів 36 матчів, набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання.

У "Лейкерс" він конкуруватиме з єдиним номінальним центровим команди Джексоном Хейзом.

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