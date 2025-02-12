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Несподіваний трансфер — Лень перейде в топову команду НБА

12 лютого 2025 08:26
Олександр Ільющенков - Редактор
Лень стане одноклубником Леброна та Дончича — що відомо
Український баскетболіст Олексій Лень. Фото: instagram.com/alexlen_25
Олександр Ільющенков - Редактор

Команди НБА завершують комплектацію ростерів на залишок сезону. Одним із фігурантів трансферного періоду став українець. 

Український центровий Олексій Лень стане гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс", повідомляє інсайдер Шамс Чаранія

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Лень спочатку був обміняний у "Вашингтон", потім ходили чутки, що він підпише контракт з "Індіаной". Проте, у підсумку українець має стати одноклубником Леброна Джеймса та Луки Дончича. 

Лень в "Лейкерс"

Український центровий зацікавив керівництво "Лейкерс", після того як у них зірвалась угода щодо обміну гравця "Шарлотт" Марка Вільямса. 

Лень був частиною угоди "Сакраменто" з "Вашингтоном", при цьому столичні відрахували гравця. Інсайдери повідомляли про можливий перехід українського центрового до "Індіани", але на фініші його "перехопив" "Лейкерс". 

Олексій Лень цього сезону провів 36 матчів, набирав у середньому 1,4 очка та 1,8 підбирання. 

У "Лейкерс" він конкуруватиме з єдиним номінальним центровим команди Джексоном Хейзом.

Нагадаємо, голова УАФ Андрій Шевченко вперше прокоментував ситуацію з колишнім одноклубником Кахою Каладзе. 

Шевченко також висловився щодо проваленого допінг-тесту гравця збірної України Михайла Мудрика.

Український боксер Денис Берінчик цього тижня вперше захищатиме свій титул чемпіона світу, його суперником стане Кішон Девіс.

На турнірі ММА в Казахстані вирішили не вмикати гімн Росії, викликавши серйозний скандал. 

спорт Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс НБА Олексій Лень
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