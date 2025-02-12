Лень станет одноклубником Леброна и Дончича — что известно

Украинский баскетболист Алексей Лень. Фото: instagram.com/alexlen_25

Команды НБА завершают комплектацию ростеров на остаток сезона. Одним из фигурантов трансферного периода стал украинец.

Украинский центровой Алексей Лень станет игроком "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает инсайдер Шамс Чарания.

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Лень сначала был обменен в "Вашингтон", затем ходили слухи, что он подпишет контракт с "Индианой". Однако, в итоге украинец должен стать одноклубником Леброна Джеймса и Луки Дончича.

Свободный агент 7-футового Алекса Лена подпишет контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", рассказывает агент Майк Лельчицки (Mike Lelchitski) в интервью ESPN. Лен намеревался подписать контракт с "Пэйсерс", но решил приземлиться в Лос-Анджелесе после того, как "Лейкерс" отменили обмен Марка Уильямса и создали новые возможности. pic.twitter.com/pjqV5HaK4n - Shams Charania (@ShamsCharania) 11 февраля 2025 г.

Лень в "Лейкерс"

Украинский центровой заинтересовал руководство "Лейкерс", после того как у них сорвалась сделка по обмену игрока "Шарлотт" Марка Уильямса.

Лень был частью сделки "Сакраменто" с "Вашингтоном", при этом столичные отчислили игрока. Инсайдеры сообщали о возможном переходе украинского центрового в "Индиану", но на финише его "перехватил" "Лейкерс".

Алексей Лень в этом сезоне провел 36 матчей, набирал в среднем 1,4 очка и 1,8 подбора.

В "Лейкерс" он будет конкурировать с единственным номинальным центровым команды Джексоном Хейзом.

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