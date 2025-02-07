Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд в НБА

Гравець "Лейкерс" Леброн Джеймс під час матчу. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images

У недавньому матчі НБА сталася історична подія. Одному із найкращих гравців в історії Ліги підкорився черговий рекорд.

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став одночасно наймолодшим та найстаршим гравцем в історії НБА, який набирав 40+ очок в одному матчі, повідомляє Tribuna.com.

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Це сталося під час поєдинку проти "Голден Стейт". "Лейкерс" цей матч виграли.

Деталі рекорду

Матч між "Лейкерс" та "Голден Стейт Ворріорз" завершився з рахунком 120:112.

Сорокарічний Леброн Джеймс за 38 хвилин на майданчику набрав 42 очки (14/25 з гри, 6/9 триочкові, 8/10 штрафні), 17 підбирань та 8 передач.

Таким чином він у віці 40 років та 38 днів побив рекорд Майкла Джордана, який зумів набрати 40+ очок в одному матчі, маючи 40 років та 4 дні.

Леброн також є володарем аналогічного рекорду як наймолодший гравець в історії ліги. Це сталося у віці 19 років та 88 днів.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський не відпустив з команди молодого гравця, вже відомо, про кого йдеться.

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