Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в НБА

Игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images

В недавнем матче НБА произошло историческое событие. Одному из лучших игроков в истории Лиги покорился очередной рекорд.

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал одновременно самым молодым и самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков в одном матче, сообщает Tribuna.com.

Читайте также:

Это произошло во время поединка против "Голден Стейт". "Лейкерс" этот матч выиграли.

Детали рекорда

Матч между "Лейкерс" и "Голден Стейт Уорриорз" завершился со счетом 120:112.

Сорокалетний Леброн Джеймс за 38 минут на площадке набрал 42 очка (14/25 с игры, 6/9 трехочковые, 8/10 штрафные), 17 подборов и 8 передач.

Таким образом он в возрасте 40 лет и 38 дней побил рекорд Майкла Джордана, который сумел набрать 40+ очков в одном матче, имея 40 лет и 4 дня.

Леброн также является обладателем аналогичного рекорда как самый молодой игрок в истории лиги. Это произошло в возрасте 19 лет и 88 дней.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не отпустил из команды молодого игрока, уже известно, о ком идет речь.

Бывший игрок киевлян Сергей Сидорчук рассказал о важности Андрея Ярмоленко для сборной Украины.

Стало известно, где сейчас находится и чем занимается легендарный Олег Блохин.

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин после завершения карьеры некоторое время работал в Москве. Известно, где он сейчас.