Леброн Джеймс про обмін Дончича на Девіса — ЗМІ брешуть

Гравець "Лейкерс" Леброн Джеймс. Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images

У НБА продовжують обговорювати найбільш сенсаційний обмін останніх років. У ЗМІ вже є версії, чому це сталося.

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс на своїй сторінці у мережі X звинуватив ЗМІ у брехні після їхньої версії про причину обміну Девіса, пише портал Новини.LIVE.

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У ЗМІ вважають, що причиною обміну міг стати сам Леброн. Але зірка НБА це спростовує.

You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025

Скандал Леброна зі ЗМІ

На телеканалі CBS Sports під час ефіру один із інсайдерів заявив, що Леброн розчарувався у Ентоні Девісі. І саме тому цей обмін відбудеться.

Леброн опублікував цей фрагмент ефіру та написав, що це брехня.

За умовами обміну Лука Дончич разом із Максі Клебером та Маркіфом Моріссом мають стати гравцями "Лейкерс".

Ентоні Девіс, Макс Крісті та драфт-пік першого раунду 2029 року відправляться у зворотному напрямку.

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