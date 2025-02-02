Леброн Джеймс об обмене Дончича на Дэвиса — СМИ врут

Обмен Дончича на Дэвиса — Леброн Джеймс обвинил СМИ во лжи
В НБА продолжают обсуждать самый сенсационный обмен последних лет. В СМИ уже есть версии, почему это произошло.
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс на своей странице в сети X обвинил СМИ во лжи после их версии о причине обмена Дэвиса, пишет портал Новини.LIVE.
В СМИ считают, что причиной обмена мог стать сам Леброн. Но звезда НБА это опровергает.
You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj- LeBron James (@KingJames) 2 февраля 2025 года
Скандал Леброна со СМИ
На телеканале CBS Sports во время эфира один из инсайдеров заявил, что Леброн разочаровался в Энтони Дэвисе. И именно поэтому этот обмен состоится.
Леброн опубликовал этот фрагмент эфира и написал, что это ложь.
По условиям обмена Лука Дончич вместе с Макси Клебером и Маркифом Морисом должны стать игроками "Лейкерс".
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