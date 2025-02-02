Леброн Джеймс об обмене Дончича на Дэвиса — СМИ врут

Игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс. Фото: Kevin Jairaj-Imagn Images

В НБА продолжают обсуждать самый сенсационный обмен последних лет. В СМИ уже есть версии, почему это произошло.

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс на своей странице в сети X обвинил СМИ во лжи после их версии о причине обмена Дэвиса, пишет портал Новини.LIVE.

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В СМИ считают, что причиной обмена мог стать сам Леброн. Но звезда НБА это опровергает.

Скандал Леброна со СМИ

На телеканале CBS Sports во время эфира один из инсайдеров заявил, что Леброн разочаровался в Энтони Дэвисе. И именно поэтому этот обмен состоится.

Леброн опубликовал этот фрагмент эфира и написал, что это ложь.

По условиям обмена Лука Дончич вместе с Макси Клебером и Маркифом Морисом должны стать игроками "Лейкерс".

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