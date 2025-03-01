Алексей Лень может покинуть Лейкерс как свободный агент

Алексей Лень. Фото: instagram.com/alexlen_25

Украинский центровой Алексей Лень вскоре может покинуть "Лос-Анджелес Лейкерс". Баскетболист лишь в феврале стал игроком "озерных".

Леня могут отчислить от команды, сообщил инсайдер Йован Буха.

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По информации источника, "Лейкерс" хотят перевести защитника Джордана Гудвина с двустороннего контракта на полноценный.

Сейчас в заявке "Лейкерс" все места заняты и команде нужно отчислить нескольких игроков.

Источник уверен, что отчислят не более баскетболистов. Вероятно, это будут Кэм Реддиш и Алексей Лень.

Алексей перешел в "Лейкерс" в феврале в статусе свободного агента. Сперва "Сакраменто" обменял его в "Вашингтон", а те отчислили баскетболиста.

В составе "Лейкерс" Лень провел три матча, набирая по 1,3 очка, 3,0 подбора, 0,7 передачи за игру.

Лень — центровой, который был выбран под пятым номером драфта НБА в 2013 году "Финиксом". Помимо "Санз" он играл за "Атланту", "Сакраменто", "Торонто" и "Вашингтон".

Лучший сезон Лень провел в 2018/19 годах, набирая 11.1 очка за игру.

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