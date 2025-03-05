Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА — что известно

Игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images

В НБА продолжается регулярный сезон. А легенды этой лиги продолжают бить разнообразные рекорды.

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории, который набрал 50 тысяч очков в матчах НБА, сообщает "Суспільне. Спорт".

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Это произошло в игре против "Нью-Орлеан Пеликанс". Эту игру команда Леброна выиграла со счетом 136:115.

LEBRON JAMES НАЧИНАЕТ КЛУБ 50,000 ОЧКОВ 🚨👑



Считая регулярный сезон & плей-офф...



Еще один впечатляющий подвиг для @KingJames!!!👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz - NBA (@NBA) 5 марта 2025 г.

Подробности рекорда Леброна Джеймса

Перед матчем с "Пеликанс" у Леброна Джеймса было 49 999 заработанных очков. Лидер "Лейкерс" преодолел рубеж в 50 тысяч очков уже в середине первой четверти поединка против "Нью-Орлеана".

Всего в этом матче на счету Джеймса 34 очка. Он отыграл чуть больше 33 минут.

Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который преодолел отметку в 50 тысяч набранных очков в регулярном сезоне и плей-офф.

Второе место в рейтинге бомбардиров занимает Карим Абдул-Джабар (44 149), третье у Карла Мелоуна (41 689).

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