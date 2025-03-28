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Евролига под угрозой — НБА и ФИБА объявили о новой лиге

28 марта 2025 15:53
Максим Коваленко - Редактор
Новая европейская лига от НБА и ФИБА — что изменится в баскетболе
Комиссар НБА Адам Сильвер. Фото: Athletic NBA Staff
Максим Коваленко - Редактор

В европейском баскетболе анонсировали большую реформу. К ней будет приобщена американская НБА.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявили о намерении создать новую баскетбольную лигу в Европе, сообщает ESPN.

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Пока что заявлений о конкретных сроках не было. Но определенные детали уже были озвучены.

Что известно о новом турнире

О решении относительно нового турнира объявили комиссар НБА Адам Сильвер и генеральный директор ФИБА Андреас Загклис.

Новая лига, по основной идее, должна навязать конкуренцию самому престижному клубному турниру Европы — Евролиге.

Ожидается, что в турнире будут участвовать 16 команд. Двенадцать из них будут постоянными членами, еще четыре команды смогут квалифицироваться.

Матчи будут играть по европейским правилам, то есть будут четыре четверти по 10 минут. Также в турнире будет введен потолок зарплат.

Напомним, испанский "Атлетико" планирует пригласить в команду ключевого игрока сборной Украины.

Известный украинский тренер готов стать новым главным тренером национальной сборной Украины.

Капитан "Динамо" может покинуть клуб летом и перейти в одну из известных европейских команд.

Испанская "Жирона" решила, где в следующем сезоне будет играть украинец Виктор Цыганков.

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