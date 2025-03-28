Новая европейская лига от НБА и ФИБА — что изменится в баскетболе

Комиссар НБА Адам Сильвер. Фото: Athletic NBA Staff

В европейском баскетболе анонсировали большую реформу. К ней будет приобщена американская НБА.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявили о намерении создать новую баскетбольную лигу в Европе, сообщает ESPN.

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Пока что заявлений о конкретных сроках не было. Но определенные детали уже были озвучены.

Комиссар NBA Адам Сильвер объявил, что они сейчас изучают идею европейской лиги.



В ней будут участвовать 16 команд, и она может включать новые современные арены в огромных международных городах.



FIBA сотрудничает с НБА в этом новом предприятии. pic.twitter.com/8au24gnwRf - Эван Сидери (@esidery) 27 марта 2025 года

Что известно о новом турнире

О решении относительно нового турнира объявили комиссар НБА Адам Сильвер и генеральный директор ФИБА Андреас Загклис.

Новая лига, по основной идее, должна навязать конкуренцию самому престижному клубному турниру Европы — Евролиге.

Ожидается, что в турнире будут участвовать 16 команд. Двенадцать из них будут постоянными членами, еще четыре команды смогут квалифицироваться.

Матчи будут играть по европейским правилам, то есть будут четыре четверти по 10 минут. Также в турнире будет введен потолок зарплат.

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