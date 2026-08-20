Фьюри объяснил, почему считает Джошуа опасным противником

Тайсон Фьюри бросает вызов Энтони Джошуа. Фото: Getty Images

Андрей Андрущак Редактор

Шейн Фьюри считает своего брата Тайсона фаворитом потенциального боя с Энтони Джошуа. При этом он отметил серьезную нокаутирующую мощь бывшего чемпиона мира. Эксперт считает, что этот фактор может решить исход поединка.

Возраст и последние выступления Джошуа могут сыграть против него в противостоянии с Тайсоном, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News 24.

В 2026 году "Цыганкский король" провел один бой после возвращения на ринг и победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей 11 апреля в Лондоне. Энтони Джошуа также выиграл свой поединок в этом году: 25 июля он нокаутировал Кристиана Пренгу во втором раунде в Джидде. Обе победы рассматриваются как часть подготовки к долгожданному очному противостоянию британских тяжеловесов.

Что известно о поединке Фьюри и Джошуа

Ожидается, что звезды сверътяжелого веса встретятся до конца 2026 года, однако на 20 августа официально не подтверждены ни точная дата, ни место проведения. В числе возможных вариантов ранее назывался Madison Square Garden в Нью-Йорке, но вокруг площадки возникли разногласия между сторонами, поэтому переговоры продолжаются.

"Я думаю, что если говорить о способности держать удар, то Джошуа уже не тот. Если он попадет по тебе раньше, чем ты по нему, тебе конец. Мы не имеем никаких иллюзий относительно этого. Он хорошо завершает атаки, умеет комбинировать удары, но после увиденного в поединке с Кристианом Пренгой я просто думаю, что Тайсон его поймает", — объяснил Шейн Фьюри.

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