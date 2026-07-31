Где будет играть Зинченко: у защитника есть несколько вариантов

Александр Зинченко в "Ноттингем Форест". Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Защитник сборной Украины Александр Зинченко близок к возвращению на поле. Он получил травму колена еще в феврале, после чего перенес операцию и начал процесс восстановления. В настоящее время футболист находится без клуба.

До сих пор не известно, где Зинченко продолжит карьеру, сообщают Новини.LIVE.

Несколько последних сезонов Александр Зинченко не может занести себе в актив. Сначала он потерял место в основе "Арсенала", потом не смог закрепиться в "Ноттингем Форест". Трансфер в "Аякс" выглядел многообещающим решением, но на перспективы 29-летнего защитника повлияла травма. Амстердамцы не захотели продлевать с ним краткосрочный контракт.

Где будет играть Зинченко

Украинский футболист еще слишком молод, чтобы завершать карьеру. У Александра Зинченко есть варианты, чтобы дать себе второй шанс. Защитнику могут предложить контракт клубы из сразу нескольких стран.

Варианты для Зинченко

В Европе интерес к Александру проявляют клубы, которые можно назвать "середняками". Это испанский "Реал" Сосьедад", английский "Лидс Юнайтед" и нидерландский ПСВ, где Зинченко когда-то играл на правах аренды.

Если опытный защитник не найдет в вариант в Европе, у него будет возможность перейти в один из клубов Ближнего Востока или американской MLS. Однако конкретики на этот счет в прессе не было.

Также в услугах Александра Зинченко могут быть заинтересованы некоторые амбициозные клубы из украинской Премьер-лиги. Вариант кажется экзотическим, учитывая высокую зарплату защитника в его предыдущих командах. Но отбрасывать такую возможность тоже нельзя.

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