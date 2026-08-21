Главная соперница Магучих: кто такая Никола Олислагерс

Прыжок Николы Олислагерс. Фото: Getty Images

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Австралийка Никола Олислагерс в последние годы стала одной из главных фигур женских прыжков в высоту. Ее называют основной соперницей украинской звезды Ярославы Магучих. Их противостояние уже несколько сезонов определяет борьбу за крупнейшие титулы в этой дисциплине.

Олислагерс является действующей чемпионкой мира на открытом воздухе и победительницей финала Бриллиантовой лиги 2025 года, сообщают Новини.LIVE.

Уже 23 августа 2026 года Никола Олислагерс и Ярослава Магучих снова встретятся в секторе на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. Шансы соперниц на победу примерно равны, и предсказать исход их противостояния невозможно.

Никола Олислагерс и блокнот, который она берет на каждый турнир. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

От олимпийских медалей до чемпионского титула

Путь спортсменки к мировой вершине занял не один сезон. В 2021 году она первой среди австралийских женщин преодолела планку 2 метра, а на Олимпиаде в Токио взяла серебро с национальным рекордом 2,02 м. Через три года в Париже Никола Олислагерс повторила этот результат и снова стала олимпийской серебряной призеркой.

После 2023 года легкоатлетка не пропустила ни одного подиума на шести крупнейших мировых турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. В ее коллекции также есть два титула чемпионки мира в помещении, а главным достижением 2025 года стало первое золото чемпионата мира на открытом воздухе. В финале в Токио она взяла 2,00 м, опередив Марию Жодзик по попыткам, тогда как Магучих с результатом 1,97 м разделила третье место.

Никола Олислагерс с мужем. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

Прорыв и соперничество с Магучих

Особенно важным для карьеры Олислагерс стал прошлый сезон. В августе 2025 года она установила рекорд Океании — 2,04 м, а затем выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спустя несколько недель австралийка завоевала свой первый титул чемпионки мира на открытом воздухе, окончательно закрепившись среди главных спортсменок дисциплины.

В 2026 году противостояние с Магучих продолжилось. Украинка выиграла чемпионат мира в помещении в Торуни с результатом 2,01 м, а Олислагерс стала серебряной призеркой. Затем австралийка взяла верх над Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, поэтому перед встречей в Силезии счет их главных дуэлей сезона снова остается максимально плотным.

Дуэль на высочайшем уровне

Именно поэтому Олислагерс сейчас воспринимается не просто как одна из сильнейших прыгуний мира, а как спортсменка, которая способна регулярно отбирать у Магучих крупнейшие титулы. Их соперничество при этом остается спортивным: обе спортсменки неоднократно отмечали высокий уровень друг друга, а сама Магучих ранее говорила о близких отношениях между участницами сектора.

Главная дуэль продолжится в Силезии 23 августа. На этом этапе Бриллиантовой лиги встретятся действующая чемпионка мира Олислагерс и олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Магучих, чей результат 2,10 м остается высшим достижением в истории женских прыжков в высоту.

Если смотреть на последние годы, история уже выглядит как противостояние двух разных спортивных характеров: Магучих — обладательницы мирового рекорда и олимпийского золота, и Олислагерс — спортсменки, которая шаг за шагом догнала украинку и научилась выигрывать у нее главные финалы. И именно это делает каждую их новую встречу отдельной главой большой истории женских прыжков в высоту. Иными словами: история этого вида спорта пишется прямо сейчас.

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